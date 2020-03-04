MİT elemanını deşifre eden Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun ihanet sicili kabarık çıktı

Terkoğlu'nun, FETÖ'nün kara kutusu olan ve şuanda firarda olan savcı Celal Kara'yla röportaj gerçekleştirdiği, FETÖ'nün ses kayıtlarını yayınlayarak algı operasyonu yaptığı tespit edildi.



Barış Terkoğlu; FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından kurduğu Karşı gazetesinde yazarlık yaptı.



Barış Terkoğlu, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi başlatan, FETÖ'nün kara kutusu olan ve yurt dışında firarda olan İstanbul Cumhuriyet Eski Başsavcı Vekili Celal Kara'yla röportaj gerçekleştirdi.



Karşı Gazetesi'nde 18 Mart 2014 tarihinde manşetten yayınlanan röportaj; '17 Aralık Savcısı: Yargılanacaklar' başlığıyla yer aldı. Celal Kara'nın açıklamaları Karşı Gazetesi'nde,

'Göreceksiniz haklı çıkacağız, bir sene sonra tablo tamamen değişecek, onlar yargılanacak' şeklinde yer aldı ve FETÖ'nün en önemli ismi aklandı.









Barış Terkoğlu, Celal Kara'yla gerçekleştirdiği röportajı 18 Mart 2014 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaştı ve 'Bugünkü yazım Karşı Gazetesi manşetinde' ifadelerini kullandı. Terkoğlu, söz konusu röportajın yer aldığı Karşı Gazetesi'nin manşetini de paylaşımına ekledi.



FETÖ'NÜN YASADIŞI SES KAYDINI PAYLAŞTI

Barış Terkoğlu, Twitter'daki şahsi hesabından 25 Şubat 2014 tarihinde FETÖ'nün yasa dışı ses kaydını paylaştı ve 'Tapeler savaşında gecenin ilk ses kaydı' ifadelerini kullandı. Terkoğlu'nun paylaştığı haberin Oda TV'de yayınlandığı ancak haberin linkine tıklandığında haberin yayından kaldırıldığı açıkça görülüyor..







Barış Terkoğlu, 27 Şubat 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından yine FETÖ'nün yasa dışı ses kaydından alıntılar yapılan haberi paylaştı ve 'Az önce yayınlanan ses kaydı diyor ki: 'Başbakan Habertürk'e canlı yayın talimatı bile verdi'' iddiasında bulundu..







FETÖ'NÜN YASA DIŞI KAYITLARINDA YER ALAN İFADELERİ PAYLAŞTI

Barış Terkoğlu, 2 Mart 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından Oda TV'de yer alan haberi paylaştı ve FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarında yer alan ifadeleri kamuoyuna duyurdu. Terkoğlu, 'Ses kaydı şike operasyonunu Cemaatçi savcı-polis yapsa da Erdoğan'ın süreci Yıldırım'a karşı kullandığını gösteriyor' ifadelerini kullandı..







FETÖ'NÜN YASA DIŞI KAYITLARI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Barış Terkoğlu, 2 Mart 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından, 'Başbakan'ın son ses kaydı Fenerbahçe'ye operasyon. Anlaşılan Fener'i de 'Alo Fatih' diyerek yönetmek istemişler' ifadelerini kullandı.



Barış Terkoğlu, 4 Mart 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından, 'Erdoğan'ın son ses kaydı insanların canıyla başıya çalıştığı ve hapse düştüğü MİLGEM projesi üzerinden yapılan akçeli hesapları anlatıyor' ifadelerini kullandı ve FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtları üzerinden algı operasyonu gerçekleştirdi..







FETÖ'NÜN MONTAJ SES KAYITLARI ÜZERİNDEN BİLAL ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Barış Terkoğlu, 4 Mart 2014 tarihinde FETÖ'nün yasa dışı ve montajlanan ses kayıtları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef aldı ve 'Postacı Bilal'e 'emri olur' diyen eski Federasyon Başkanı, üniversite-hastane sahibi Aydinlar hiç utanmadı mı?' iddiasında bulundu..









BAŞBAKAN, MİT MÜSTEŞARI VE GENELKURMAY BAŞKANI'NI HEDEF ALDI

Barış Terkoğlu, 27 Mart 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtları üzerinden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müstaşerı Hakan Fidan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i hedef aldı ve 'Bu ses kaydı Erdoğan'ı, Fidan'ı, Özel'i aynı mahkemede sanık yapar. Anayasadaki en ağır suçla yargılanırlar' iddiasında bulundu..









Barış Terkoğlu, 28 Mart 2014 tarihinde Twitter'daki şahsi hesabından yine FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarından algı operasyonu yaptı ve 'Dünkünün yanına Öcalan'ın 'Erdoğan'ın tüm işlerini ben yürütüyorum, MİT'in gizli yöntemlerini' tapesini ekleyin SSÖ'nün çıkışlarını anlarsınız' ifadelerini kullandı..



















