Esad'ın en güvendiği komutan vuruldu!

Suriye'de çıkan iç savaşta Rusya'dan aldığı destekle ayakta kalmayı başaran Esad'ın, en güvendiği komutanlar tek tek vuruluyor.



Bunlardan biri de Esad'ın çeşitli bölgelerde yaptığı katliamlardaki en büyük paylardan biri olan Süheyl Hasan...



Suriye kaynakları; Süheyl Hasan'ın, Serakip'te Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vurulduğunu ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



Hasan'ın, TSK'nın SİHA operasyonlarında vurulduğu belirtildi.







4 GÜN ÖNCE 'HALEP DEĞİL İSTANBUL DÜŞECEK' DEDİ



Süheyl Hasan, 4 gün önce verdiği röportajda, 'Türkiye'nin asıl hedefi Halep. Ancak açık bir şekilde söylüyoruz İstanbul düşer, Halep düşmez.' ifadelerini kullanmıştı



ELİNDE BİNLERCE İNSANIN KANI VAR



Esad'ın Kaplan Kuvvetleri olarak adlandırdığı özel kuvvetlerin başında olan Süheyl Hasan, birçok kez suikaste uğradı; ancak her defasında canlı kalmayı başardı.



RUSLAR ÖDÜL VERDİ



Esad'ın en güvendiği isimlerden biri olan Süheyl Hasan, Rusya Genelkurmay Başkanı tarafından ödüllendirilmişti.





