Esad'dan anlaşma mesajı!

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Şam'ın Türkiye'ye saldırmadığını ve her iki devletin de ortak çıkarları olduğunu söyleyerek, Türkiye ile Suriye arasındaki kavganın mantıksız olduğunu söyledi.



“Büyük ya da küçük, Suriye Türkiye'ye karşı hangi düşmanca eylemi gerçekleştirdi? Öyle bir şey yok” diyen Esad, “Suriye-Türk evlilikleri var, aileler var, hayati ortak çıkarlar var. Bu karşılıklı kültürel etkileşim tarihsel olarak kanıtlandı. Ülkelerimiz arasında böyle bir savaşın olması mantıksız” sözlerini kullandı.



Esad'ın bu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın yapılacak görüşmeden bir gün önce yapması dikkat çekti. Esad'ın bu sözleri Ankara'da “anlaşalım” mesajı olarak değerlendirildi.



MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA



Yarın Moskova'da yapılacak kritik Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Kremlin'den de açıklama geldi. Putin'in sözcüsü Peskov, “İdlib krizini Erdoğan ile görüşmek için planlar hazır. Krizi, bu krizin nedenlerini, bu krizden kaynaklanan zararlı etkenleri sona erdirmeyi amaçlayan gerekli ortak tedbirler hakkında anlaşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı. Peskov, söz konusu tedbirlerin neler olduğu sorusuna ise “Yarını bekleyelim” cevabını verdi.



Erdoğan bugünkü konuşmasında Moskova zirvesiyle ilgili “Amacımız süratle ateşkes” demişti.