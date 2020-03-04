Emeklilerin promosyonu belli oldu

Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı;



1500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL,



1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,



2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacak. Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlanmış oldu.



Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılmasını öngörülüyor.