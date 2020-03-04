Dolandırıcılar kadını ölüme sürükledi

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sanal devriye ekipleri, bir grubun sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yasa dışı bahis sitelerinde başkaları yerine oynadıkları kuponlarla birçok kişinin yüksek kazanç elde etmesini sağladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptığını belirledi. Bu tespit üzerine polis, savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki takibe aldı. Zanlıların sosyal medya ve telefonla ulaşıp "Biz yasa dışı bahis işi yapıyoruz. Şimdi senin adına 300 liralık kupon yapacağız, çok yüksek paralar kazanacaksın" diyerek ağına düşürdüğü kişilerden 300 lirayı aldıktan sonra tekrar irtibat kurup, "50, 100, 150 bin lira para kazandınız. Bahis sitesi yurt dışından işlem yapıyor. Parayı alabilmeniz için bize havale parası yatırmanız gerekiyor" diyerek vatandaşlardan binlerce lira para aldıkları, parayı iki parça gönderen vatandaşları tekrar arayarak, "Sistem kabul etmiyor. Parayı tek seferde gönderin" diyerek ikinci kez para aldıkları belirlendi. Şahısların inandırıcı olması için bu yöntemle çok para kazanan kişiler varmış gibi göstermek için klip çekip, bunu da sosyal medyadan vatandaşlara gönderdikleri de belirlendi. Ayrıca para yatıran vatandaşlara yine sosyal medyadan "kazandınız" diye video çekip gönderip para istedikleri saptandı. Polis, yapılan çalışmaların ardından 25 şüpheliden 20’sini Adana, İçel ve Bartın’da düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklanırken, 15 zanlı adli kontrol tedbiriyle, 2 zanlı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



Zanlıların kararttıkları hayatlar da bir bir ortaya çıkmaya başladı.



İşten çıkartıldığı için ekonomik yönden kötü durumda olan N.S.I. (26) isimli kadının da zanlıların ağına düştüğü öğrenildi. Genç kadının 7 Aralık 2019 günü evde baygın bulunup eşi tarafından hastaneye kaldırıldığı, doktorlar çok sayıda hap içtiğini tespit edince durumu polise haber verdiği öğrenildi. Polis genç kadının ifadesini aldığında sosyal medyadan 300 lirayla çok para kazandırma vaadine kandığını, daha sonra da 24 bin lira para kaptırdığını, bunu da kimseye anlatamayınca hayatına son vermek istediğini söylediği öğrenildi. Ayrıcı yeni evlenen bir genç kadının da altınlarını satarak dolandırıcılara kaptırdığı belirlendi. Kaynak : İHA

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