CHP'den Cumhurbaşkanı Edoğan'a ağır hakaret!

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, küfre varan ifadeler kullanırken, Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın A Haber canlı yayınında ilk açıklamayı yaptı. Özkoç'un çirkin ifadelerine sert tepki gösteren Aydın, 'Yarın dava açacağız. Tazminat için de başvuracağız' dedi.



Özkoç'a sosyal medyadan da büyük tepki geldi. Vatandaşların yanı sıra AK PArtili vekiller de sert ifadeler ile Özkoç'a yüklendi. AK Partili Hamza Dağ, 'Haddini bil Özkoç, haddini' derken, Mahir Ünal, 'Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz.' ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Özkoç ile ilgili resen soruşturma başlattığını duyurdu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü basın toplantısında İdlib ile ilgili tutumundan dolayı CHP'yi eleştirdi. Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç ağıza alınmayacak ifadeler kullandı. Ağır hakaretlerle Erdoğan'ı hedef alan Engin Özkoç'a sosyal medyadan tepki yağdı. Özkoç'un skandal açıklamalarına A Haber canlı yayınına telefon ile bağlanan Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın yanıt verdi. Aydın yaptığı açıklamada, Özkoç'a dava açılacağını duyurdu. CHP'nin gayrımeşru siyaset yaptığını ifade etti.



'YARIN DAVA AÇACAĞIZ'



Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik siyasiler ve vatandaşlar tarafından hakaretler olmuş bunla ilgili suç duyurularımız olmuştu. Ama bugün Engin Özkoç'un açıklamaları daha önce siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız nitelikte düzeysiz, seviyesiz açıklamalar olarak nitelendirmek lazım. Bu açıklamayı CHP'nin sözcüsü sıfatıyla yaptığına göre, CHP'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik yürüttüğü hakaret kampanyası ve hakaret içerikli siyasette yeni bir evreye girdiğimizi işaret ediyor bu açıklamalar. Şu ana kadar CHP'den bu açıklamaya ilişkin bir açıklama olmadı. Buna özellikle dikkat çekmek isterim. Hazırlıklarımıza başladık. Hukuki olarak yarın yasal yollara başvuracağız.' dedi.



'TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK'



Sözlerin cezai karşılığını değerlendiren Aydın, 'Cumhurbaşkanına hakaret 299. maddeden suç teşkil ediyor. İlgili kişiler Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanacaktır. Özel hukuk alanında da tazminat gerektirir. Tazminat davası da açılacak. Mahkeme haklı bulursa manevi tazminat ödemeye hükmedilir' ifadelerini kullandı.



AK PARTİ'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR



AK Partili milletvekilleri Özkoç'un açıklamaları sonrası sosyal medya hesaplarından sert ifadeler kullandı. AK Partili Hamza Dağ, 'Tek vasfı CHP'li Belediyelerin paralarına çökmek olan müptezel, görevini sürdürmek ve asansör işini daha rahat yapabilmek için pis ağzının salyalarını TBMM'ye saçmış. Haddini bil Özkoç, haddini!' derken, Mahir Ünal, 'Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz.' dedi.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır.' ifadesini kullandı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başsavcılığın olağan internet taramasında, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç'un Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulunduğu belirtilerek, 'Paylaşımın video eklentisinde adı geçen milletvekilinin TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığı tespit edilmiş olmakla, paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 sayılı TCK'nın 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır' denildi.