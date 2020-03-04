Büyük Kolej’den sevindiren başarı

Yarışmaya ilkokul ve ortaokuldan iki ekiple katılan Büyük Kolejin ilkokul takımı Büyük Thinkers, bilimsel görev alanında Türkiye 3.'sü oldu ve Amerika'da yapılacak olan Global Finals'a gitmeye hak kazandı. Ayrıca öğrenciler, mühendislik, tasarım ve sunum becerilerinde gösterdiği üstün çaba ve yaratıcılıklarıyla bu yıl ilk defa verilen “Rönesans” ödülünün de sahibi oldu.



