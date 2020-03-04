USD (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10 EURO (Alış - Satış) : 6,79 - 6,80

Büyük Kolej’den sevindiren başarı

Büyük Kolej, dünyanın en büyük yaratıcılık organizasyonu olan Destination Imagination Turnuvası Türkiye Finalleri’nde iki ayrı ödül aldı.

Eğitim / 04 Mart 2020 Çarşamba 16:21
Büyük Kolej’den sevindiren başarı

Yarışmaya ilkokul ve ortaokuldan iki ekiple katılan Büyük Kolejin ilkokul takımı Büyük Thinkers, bilimsel görev alanında Türkiye 3.'sü oldu ve Amerika'da yapılacak olan Global Finals'a gitmeye hak kazandı. Ayrıca öğrenciler, mühendislik, tasarım ve sunum becerilerinde gösterdiği üstün çaba ve yaratıcılıklarıyla bu yıl ilk defa verilen “Rönesans” ödülünün de sahibi oldu.

TürkiyeMühendislikÖğrenciler

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı