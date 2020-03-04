Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun elini niye sıkmadı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, gazeteciler Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi ve Murat Çelik'in gündeme dair sorularını cevapladı.



SOYLU VE BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMAMIŞTI



İdlib'de Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Halil Çankaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Törende MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun el sıkmamıştı.



'BİLEREK YAPTIM'



Canlı yayında 'Neden Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadınız?' şeklindeki soruya yanıt veren Soylu, 'Ben bilerek yaptım. Bir gün önce Hatay'dan geldim ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerini unutamıyorum. Böyle bir tercih hakkı kullandım. Elini sıksaydım, tabutunun altına girdiğimiz çocuklara kötü olacağını hissettim. Sıkamazdım, sıkmadım da. Kılıçdaroğlu bana hakaret etti elini sıktım. Ama burada o çocuklara elimi sıkmamayı yediremedim.' dedi.



BAHÇELİ DE KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da şehit cenazesine katıldı. Kılıçdaroğlu cenazedekilerin elini sıkarak ilerlerken, Devlet Bahçeli'nin önüne geldiğinde büyük şok yaşadı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun geldiğini görmesine karşın elini cebinden çıkarmadı ve sert bir ifade takındı.







