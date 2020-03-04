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Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 şehit

Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel / 04 Mart 2020 Çarşamba 10:51
Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 şehit

Suriye İdlib'de 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yaptı.

Harekat alanına Esad rejiminin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını belirten Denizer, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş altına alındığını ve hedeflerin vurulmaya devam edildiğini kaydetti.

Denizer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.? Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Harekatın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiştir. 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir."

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