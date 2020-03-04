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Ayılar kış uykusunda uyandı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğal hayatın izlenmesi için Düzce’de bazı noktalara kurulan foto kapanlar, kış uykusundan uyanan ayıların hareketlerini görüntüledi.

Yaşam / 04 Mart 2020 Çarşamba 23:10
Ayılar kış uykusunda uyandı!
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli noktalara yerleştirilen foto kapanlar, Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yapılan envanter ve izleme çalışmaları açısından büyük önem taşıyor. Canlıların hareketini algılayarak çok kısa sürede çekim yapabilme kabiliyetine sahip foto kapanlarla yaban hayatı kayıt altına alınıyor. Düzce'de de birçok orman içine kurulan foto kapanlar, kış uykusundan uyanan ayıların hareketlerini görüntüledi. Foto kapanlara yansıyan görüntülerde bir ayının kamera etrafında ayakta durması, bir ayının sırtını ağaca vererek kaşınması, ayı ve yavrusunun doğada yemek bulma ve ağaca tırmanışı görüntülendi. Ayıların üreme durumları, yuvaları ve beslenme aktiviteleri de foto kapanlar sayesinde anbean takip ediliyor. Kaynak : İHA

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TarımKameraOrman BakanlığıÇekim

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