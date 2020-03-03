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Almanya'da korona virüsü paniği!

Almanya’nın Berlin kentinde korona virüsü vakalarının görülmesinin ardından endişeye kapılan halk, marketlere akın ederek uzun ömürlü gıda maddeleri satın almaya başladı.

Yaşam / 03 Mart 2020 Salı 22:19
Almanya'da korona virüsü paniği!
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Çin’den ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü, Avrupa’da da endişeyi arttırdı. Almanya’nın Berlin kentinde ilk korona virüsü vakalarının görülmesi vatandaşlarda paniğe yol açtı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan dedikodular ve spekülasyonların etkisi altında kalanlar marketlere hücum ederek uzun süre saklayabilecekleri gıdalara yöneldi. Son kullanma tarihi açısından uzun süre dayanıklı olan un, şeker, pirinç, makarna gibi gıda maddeleri birçok markette tükenirken konserve rafları ise boşaldı.

Korona virüsünün Berlin’e sıçramasıyla bazı ürünlerin satışlarında olağandışı artış görüldüğünü belirten Market İşletme Müdürü Onur Çimen, paniğe gerek olmadığını, Berlin’de depolarda yeteri kadar yiyeceğin mevcut olduğunu ifade etti.

Daha çok bakliyat ürünlerine yoğun talep olduğunu söyleyen Çimen "Şeker, un, yumurtanın yanında bulgur, pirinç, kuru fasulye, nohut, hazır çorba gibi tarihi uzun olan ürünlerde aşırı bir satış oldu ve hala devam ediyor" dedi.

Çimen, yetkililer tarafından henüz bir bilgilendirme olmadığı için insanların tedirgin olduğunu ifade ederek, "Ne olacak, marketler kapanacak mı, dışarıya çıkamayacak mıyız gibi soru işaretleri var kafalarında. Müşterilerimiz bize de soruyor ’haftaya açık mısınız, yarın açık mısınız?’ diye. Aslında paniğe gerek yok. Dün sipariş verdim, bugün eksiklerimiz geldi ve raflarda yerlerini aldı" şeklinde konuştu.

Boşalan reyonlara sürekli takviye yaptıklarını belirten Çimen, vatandaşların daha çok büyük boy, aile boyu gıdalara yöneldiğini ifade ederek müşterilerin özellikle şeker ve unu 10-20 kiloluk koliler halinde aldığını söyledi.

Kolonya satışlarında da artış yaşandığı belirten Çimen, "Marketlerde dezenfekte kalmadığı için millet artık kolonya alıyor" ifadelerini kullandı.

Markette alışveriş yapan Rıza Yıldırım, dedikodulara kulak asmadığını ve her zamanki alışverişini yaptığını dile getirdi. Yıldırım, "İnsanlarda bir telaş var. Bu virüsün geçici bir şey olduğunu, fazla abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Telaş dolayısıyla arada bir raflarda boşalma oluyor arada. Ama raflar her zaman tekrar dolduruluyor" dedi.

Kaynak : İHA

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Kuru FasulyeAlışverişBerlinMarket

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