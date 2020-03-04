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ABD'den terör örgütü liderinin başına ödül!

ABD, Boko Haram lideri Abubekir Şekau'nun yerini söyleyene 7 milyon dolar para ödülü vereceğini açıkladı.

Dünya / 04 Mart 2020 Çarşamba 20:56
ABD'den terör örgütü liderinin başına ödül!

ABD Adalet Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'ABD Dışişleri Bakanlığı, Boko Haram lideri terörist Ebubekir Şekau'nn yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 7 milyon dolar ödül verecek.' ifadesine yer verildi.

Para ödülünün Dışişleri Bakanlığınca verileceği belirtilirken Bakanlığın WhatsApp numarası ve Telegram adres bilgileri de paylaşıldı.

Şekau, örgütün kurucusu Muhammed Yusuf'un 2010'da öldürülmesi sonrası liderliği devralmıştı.

Ebubekir Şekau, sivil ve askeri noktalara saldırıların yanı sıra 2014'te Borno eyaletindeki Chilbok kızlarının kaçırılmasından sorumlu tutuluyor.

- 2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : AA

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