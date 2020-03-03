Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarda kullandığı silah teknolojileri

Bayraktar TB-2



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadaki gözü olan Bayraktar TB-2, 25 saat havada kalma süresine sahip. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı ve görüntü arşivleme özelliklerine sahip. 27 bin feet yüksekliğe çıkabilen Bayraktar TB-2, hedefleri lazerle işaretleyebiliyor. 12 metre kanat genişliğine sahip olan insansız hava aracı Bayraktar TB-2, 6.6 metre gövde uzunluğuna sahip.



Anka



Bir başka insansız hava aracımız olan Anka, TAI tarafından geliştirildi. 24 metrelik kanat genişliğinin yanı sıra 40 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor ve 750 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. 24 saat havada kalma süresi bulunuyor.



BMC 380-26 P



380 beygir gücüne sahip olan motorundan isim alan BMC 380-26 P, sınır içi ve sınır dışı harekatlarda kullanılan bir araç.



F-16



Uzun zamandır aktif olarak kullanılan savaş uçaklarının başında geliyor.



T-155 Fırtına Obüsü



İçinde beş kişi bulundurabilen T-155 Fırtına Obüsü, 40 kilometre menzile sahip. 2004 yılından beri TSK envanterinde bulunan araç, ADOP-2000 sistemini içeriyor. Ayrıca otomatik namlu yol kilit sistemine sahip.



J-600T Yıldırım II



Yüksek hareket kabiliyetine sahip olan balistik füze J-600 Yıldırım II, genel olarak hava savunma sistemlerini yok etmek için kullanılıyor.



Kirpi



Uzun bir süredir kullanılan Kirpi, zırhlı araçlar arasında en önemlilerden biri. Zorlu şartlarda bile sağlam kalan Kripi, balistik füzelerden bile korunabilen bir yapıya sahip. Çeşitli modelleri bulunan araç on kişiye kadar asker taşıyabiliyor.



Koral



ASELSAN tarafından geliştirilip, 2016'dan beri kullanılan Koral, Milkar benzeri bir yapıya sahip. Amacı ise düşman radarlarını karıştırmak, şaşırtmak ve aldatmak. Türkiye'de şu an beş adet olduğu bilinen Koral S-400 radar sistemini bozabileceği ifade ediliyor.



Kasırga



Tamamıyla yerli üretim silahlardan biri olan Kasırga, 120 kilometrelik menzile sahip. 302 mm güdümlü füze fırlatmayı başarıyor ve hedefleri yok ediyor.



M60 T Sabra



Türkiye'nin 200'e yakın M60 T Sabra tankı bulunuyor. Özel olarak modifiye edilen tanlar, 1200 mm'lik topların yanı sıra 7.60 mm'lik makineli tüfeklere de sahip. Tehdit uyarı, uzaklık ölçüm ve gece görüş gibi sistemlerinin yanı sıra 450 kilometrelik hareket menziline sahip.



MAM-L Akıllı Mühimmat



Roketsan tarafından üretilen MAM-L akıllı mühimmatlar, İHA ve SİHA'larda aktif olarak kullanılıyor. 160 mm çapında olan mühimmat, sabit ve hareketli hedefleri vurabiliyor. 8 ve 14 kilometre menzili bulunan MAM-L, 1 metre uzunluğa ve 22 kilogramlık ağırlığa sahip.



Milkar



Günümüz savaşları yalnızca silahlarla yapılmıyor. Silahların yanı sıra elektronik saldırılar yapan Milkar gibi karıştırma sistemleri de önemli paya sahip. Milkar, düşmanların radyo frekanslarını kullanılmaz hale getirerek, iletişimlerini kesiyor.



T-155 Panter



Uzun yıllardan beri TSK'nın cephanesinde bulunan T-155 Panter, 40 kilometrelik menzile sahip. Bunun yanı sıra dakikada 6 adet obüs topu fırlatabiliyor.



T-122 Sakarya



Tekerlekli ya da paletli askeri araçların üzerine yerleştirilen T-122 Sakarya, 122 mm çapına sahip roketler fırlatıyor. 40 kilometrelik menzile sahip olduğunu da ekleyelim.



Toros 230A



TÜBİTAK tarafından geliştirilen Toros 230A, 4 farklı araçtan oluşuyor. Bunlar; fırlatma, lojistik, bakım ve yangın komuta-kontrol olarak isimlendiriliyor. 100 kilometrelik menzili olduğunu da unutmayalım.



Zıpkın



Bilgisayarlar aracılığı ile kontrol edilen Zıpkın, çeşitli hava şartlarında sıkıntısız olarak kullanılabiliyor. Hedeflere otomatik atış yapabiliyor ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. 8 kilometre menzile sahip olan Zıpkın, 4 adet Stringer füzeye ve otomatik füzeye sahip.