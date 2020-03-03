TÜBİTAK 6 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapacak personelden 1'i memur, 2'si usta, 3'ü teknisyen kadrolarında görevlendirilecek.



Usta kadrosuna alımlar engelliler arasından gerçekleştirilecek.



Başvurular 6 Mart'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden ulaşılabilecek. İş başvuruları da bu kurumun sisteminden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilecek.



Kaynak : AA

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