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SMO, rejim tankını vurdu

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında İdlib’in güney kırsalındaki Kafr Nabl köyünde rejime ait bir tankı tanksavar füzesiyle imha etti.

3. Sayfa / 03 Mart 2020 Salı 19:31
SMO, rejim tankını vurdu
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Nabl köyünde rejime ait bir tankı, tanksavar füzesiyle vurdu. Saldırıda rejime ait tank imha edilirken, çok sayıda rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.




 
Kaynak : İHA
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Türk Silahlı KuvvetleriRejimSuriye

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