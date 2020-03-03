Rejim ve Rusya'dan İdlib'e saldırı: 12 sivil öldü

Suriye'de rejim ile destekçileri, sivilleri hedef almaya devam ediyor.



Esad rejimi ve Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yine sivilleri vurdu.



İdlib'de 12 sivil hayatını kaybetti



Rejim ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib kent merkezi, Benniş beldesi ve Sehil Ruc bölgesine bağlı Udvan köyüne düzenledikleri saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.



Yaralanan çok sayıda sivil, hastanelere kaldırıldı.



Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde rejim güçlerinin İdlib kent merkezine düzenlediği roket saldırısında 4'ü çocuk 9 sivil, Udvan köyüne düzenlediği top atışında 2 sivil yaşamını yitirdi.



Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'nın Benniş beldesine düzenlediği saldırıda ise 1 sivil hayatını kaybetti.