Meclis'te 6,5 saatlik İdlib oturumu sona erdi!

Meclis Genel Kurulu İdlib'deki gelişmelerle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.



Oturumun açılışını yapan Şentop, yürütmenin 'oturumun kapalı yapılmasına' yönelik önergesini okuttu.



Salonun oturuma hazırlanması için verilen 5 dakikalık aranın ardından Genel Kurul dış dünyaya kapandı.



Kapalı oturumda, 34 askerin şehit olduğu İdlib'de yaşanan gelişmeler, rejimin saldırıları ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.





Hükümet adına Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı.



Akar, Bahar Kalkanı Harekatı ve bölgedeki son durum hakkında, Çavuşoğlu ise İdlib konusunda yürütülen diplomasi hakkında milletvekillerine bilgi verdi.



6,5 saat süren kapalı oturum sona erdi.



10 YIL GİZLİ KALACAK



Kapalı oturum olması nedeniyle Genel Kurul tutanakları 10 yıl boyunca gizli kalacak.

