USD (Alış - Satış) : 6,19 - 6,21 EURO (Alış - Satış) : 6,89 - 6,90

Meclis'te 6,5 saatlik İdlib oturumu sona erdi!

TBMM'de İdlib başlığıyla toplanan Meclis grubunun toplantısı sona erdi. Toplantı 6,5 saat sürdü.

Siyaset / 03 Mart 2020 Salı 21:39
Meclis'te 6,5 saatlik İdlib oturumu sona erdi!

Meclis Genel Kurulu İdlib'deki gelişmelerle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Oturumun açılışını yapan Şentop, yürütmenin 'oturumun kapalı yapılmasına' yönelik önergesini okuttu.

Salonun oturuma hazırlanması için verilen 5 dakikalık aranın ardından Genel Kurul dış dünyaya kapandı.

Kapalı oturumda, 34 askerin şehit olduğu İdlib'de yaşanan gelişmeler, rejimin saldırıları ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.


Hükümet adına Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı.

Akar, Bahar Kalkanı Harekatı ve bölgedeki son durum hakkında, Çavuşoğlu ise İdlib konusunda yürütülen diplomasi hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

6,5 saat süren kapalı oturum sona erdi.

10 YIL GİZLİ KALACAK

Kapalı oturum olması nedeniyle Genel Kurul tutanakları 10 yıl boyunca gizli kalacak.

Meclis Genel KuruluMilli Savunma BakanıMustafa ŞentopMevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı