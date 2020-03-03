Kritik noktada Rus askeri iddiası

Muhalifler, İdlib'in güneyindeki stratejik Cebel Zaviye bölgesini kontrol altına aldı. Suriye rejimi ise İdlib'e açılan kapı Serakib'i almak için saldırılarını yeniden yoğunlaştırdı.



Rejim kaynakları, Serakib şehir merkezinde kontrol sağladıklarını ileri sürerken, çatışmaların yoğun şekildiği sürdüğü belirtildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib ve Halep bölgesinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı genişleyerek sürüyor. TSK'nın rejim hedeflerine nokta operasyonlar yapması, muhaliflerin ilerleyişini hızlandırdı. İdlib'in güneyindeki Zaviya Dağı'nda 20 yerleşim birimi, muhaliflerin denetimine geçti.



SİHA'lar vuruyor



Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, İdlib'in güneyinde yer alan Hazarin, Kefermus ve Darul Kebire köylerini rejimden geri aldı. Cebel Zaviye bölgesi, rejim güçlerinden temizlenmiş oldu.



Böylece muhalifler, rejimi M4 otoyolundan uzaklaştırdı. İdlib'e hakim sıralı dağların bulunduğu Cebel Zaviye, Halep ve Lazkiye'yi bağlayan M4 karayoluna açılan kapı konumunda olmasıyla stratejik önem taşıyor. Muhalifler geçen hafta kaybettikleri Kafranbel kasabasını da kuşatmaya aldı.



Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, Cebel Zaviye ve Hamidi'ye bölgesinde Türk SİHA'larının gerçekleştirdiği hava saldırısında, 19 rejim askerinin öldürüldüğünü duyurdu. SOHR ayrıca, İdlib ve Halep kırsalındaki çatışmalarda 26 rejim askeri, 10 Lübnan Hizbullah milisi ve bir İran Devrim Muhafızları subayının öldüğünü açıkladı.



Serakib'e saldırıyorlar



Rejim ise, İdlib'in kapısı olarak bilinen, M4 ile M5 otoyollarının kesiştiği Serakib'e saldırıyor. Rejim, 27 Şubat'ta kaybettiği Serakib'i almak için muhaliflere yönelik harekâta başladı.



Rus savaş uçaklarının saldırılar düzenlediği Serakib ilçe merkezinde çatışmalar gün boyu sürerken, TSK'nın, Serakib'deki rejim askerlerini SİHA atışlarıyla vurduğu bildirildi.



Bölgeye TSK takviye güç sevk etti. TSK'nın Serakib hattında çok sayıda noktaya mevzilenmesi nedeniyle güçlü bir savunma hattı oluşturulduğu ve rejim güçlerinin ilerlemede zorlandığı öğrenildi. Rejim kaynakları, Serakib şehir merkezinde kontrol sağladıklarını ileri sürdü, ancak muhalifler bu iddiayı yalanladı.



Serakib yakınındaki Sarmin beldesinde bulunan TSK birliklerine de rejim güçlerince saldırı yapıldığı ileri sürüldü. Türk İHA ve SİHA'larının İdlib bölgesinde etkili vuruşlar yapması üzerine rejim, hava sahasını uçuşa kapattığını duyurdu.



Öte yandan muhalifler, Arima beldesinde rejim ve YPG mevzilerini de obüs atışlarıyla vurdu. Rejim güçlerine yardım gönderilmesini engelleme amacı taşıyan saldırıda mevziler imha edildi.



Serakib'e Rus askeri gönderildi iddiası



Muhaliflerle rejim arasındaki çatışmaların yaşandığı İdlib'in Serakip kentine Rus askeri polis birliklerinin sevk edildiği öne sürüldü.



Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada Rus askeri polis birliklerinin bölgedeki güvenliği sağlamak üzere Serakib'e gönderildiği kaydedildi.



Açıklamada, 'M4-M5 otoyollarında araçların ve sivil halkın güvenliği ve engelsiz hareket edebilmelerini sağlamanın önemi göz önünde bulundurarak 2 Mart'ta saat 17.00 itibarıyla Rus askeri polis birlikleri Serakip kentine girdi' ifadelerine yer verildi.



‘Harekât başarıyla sürüyor'



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ile birlikte geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi. Akar, gece boyunca rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare etti.



Akar, burada yaptığı açıklamada Bahar Kalkanı Harekâtı'nın başarıyla devam ettiğini belirterek, “TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar; rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir” dedi.



Türkiye'nin garantör ülke olarak mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Akar, “Rusya'dan da beklentimiz; garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi, rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır.



Diğer taraftan Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir” diye konuştu.





