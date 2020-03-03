Kandil'de 9 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ve operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek' denildi. Kaynak : İHA

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