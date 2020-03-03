Jeffrey: Türk ordusu insanlık felaketini önlemeye çalışıyor

Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısında sınırın sıfır noktasına gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ''Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamak istiyoruz'' dedi.



Esad rejiminin saldırılarından kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi almak üzere Hatay'a gelen ABD heyetinde, Craft ve Jeffrey'nin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield bulunuyor.



Heyet, BM'nin yardımların dağıtımı için kullandığı lojistik merkezinden sonra Cilvegözü sınır kapısına geldi.



Beyaz Baretliler adıyla bilinen Sivil Savunma ekipleri üyesi birkaç kişiyle görüşen ABD heyeti, daha sonra sınırın Suriye tarafındaki Bab El Hava sınır kapısına ilerledi.



Sıfır noktasına geldikten sonra sınırı birkaç metre geçen Amerikalı yetkililer Craft, Jeffrey ve Satterfield, burada Beyaz Baretliler ile 'Suriye'ye Hoş Geldiniz' yazılı tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.



Jeffry- Craft soruları yanıtladı



Cilvegözü sınır kapısında incelemelerde bulunan Jeffrey ve Craft, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Türkiye'ye ne gibi yardımların yapılacağı sorusuna yanıt veren Jeffrey, ''Öncelikle Türk Ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyorlar. Türkiye NATO'dan ve ABD'den yardım istedi. Türkiye ABD'nin en büyük savunma müşterilerinden biridir. Trump da destek vermişti buna'' dedi.



Öte yandan Craft, ''Temmuz ayı öncesinde geçişler sağlanmalı ve insanı yardımların da sınırların açık tutulmasıyla birlikte devam etmesi gerekiyor. Temmuz ayında bunu BM ile de görüşeceğiz. Mevcur sınır kapılarının açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor.'' açıklamasında bulundu.