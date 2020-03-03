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İran’da 23 milletvekili koronavirüse yakalandı

İran'da her geçen gün artan koronavirüs vakaları, devletin üst kademelerinde can almaya devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre 23 milletvekilinin koronavirüse yakalandığı doğrulandı.

Sağlık / 03 Mart 2020 Salı 13:52
İran’da 23 milletvekili koronavirüse yakalandı

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Mısri, başkent Tahran'da Meclise sıçrayan Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Vekillerin halkla görüşmesi yasaklandı

Mısri, 'Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testi pozitif çıktı.' dedi.

Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, 'Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz.' dedi

Başkentİran

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