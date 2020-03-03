İdlib'den acı haber!

Milli Savunma Bakanı, resmi sitesinden yapılan açıklamada İdlib'de rejim unsurlarının düzenlediği saldırıda 1 askerimizin şehir olduğu, 1 askerimizin yaralandığı açıklandı.



MSB'den gelen açıklama şu şekilde:



İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim unsurları tarafından 02 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız yaralanmıştır.



"GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ"



Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.



BAHAR KALKANI HAREKETI'NDA SON RAKAMLAR



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, harekatla ilgili son rakamları paylaştı. Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar; 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 Helikopter, 135 Tank, 5 Hava Savunma Sistemi, 86 Top/Obüs/ÇNRA, 16 Tanksavar/Havan, 77 Zırhlı araç, 9 Mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

