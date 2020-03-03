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Esad Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı

DW Türkçe'de yer alan habere göre; Beşar Esad, ülkede 13 Nisan'da genel seçim düzenleneceğini açıkladı. Kaynak: Esad Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı

Dünya / 03 Mart 2020 Salı 20:04
Esad Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı

Suriye'nin resmi devlet haber ajansı olan Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), ülkede 13 Nisan'da genel seçim düzenleneceğini açıkladı.

KARARNAME YAYINLANDI

Esed bugün, üçüncü meclis devresi için Halk Meclisi üyelerinin seçim tarihi 13 Nisan 2020 olarak belirlemek üzere 2020 yılının 76 sayılı kararnameyi yayınladı.

ESED, 24 SAATTE ÇOK AĞIR DARBE YEDİ

Türkiye, özellikle İdlib'de Esad rejimine üst üste çok ağır darbeler vuruyor. TSK operasyonlara hız kesmeden devam ederken rejim gerek mühimmat gerek asker sayısı açısından büyük kayıplar veriyor. Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 327 rejim askerinin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ParlamentoSuriye

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