En yetkili isimden şoke eden koronavirüs açıklaması

Koronavirüs (kovid-19) ölüm saçmaya devam ediyor. Ölümcül salgın dünyaya hızla yayılırken tedavisi için tüm ülkeler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca ölümler dehşet boyutuna ulaştı.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı 'meçhul bir bölgeye' çevirdiğini söyledi.



Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğini vurguladı.Bununla beraber Kovid-19'un doğru önlemlerle kontrol edebileceğine işaret eden Ghebreyesus, virüsün hızlı yayılarak dünyayı 'meçhul bir bölgeye' çevirdiğini ifade etti.



Dünya genelinde, Çin dışında 61 ülkede 8 bin 739 vaka görüldüğünü ve 127 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü anımsatan Ghebreyesus, 'Son 24 saat içinde Çin dışındaki ülkelerde, Çin'e göre neredeyse 9 kat daha fazla vaka bildirildi.' dedi.Ghebreyesus, Kovid-19 için Güney Kore, İtalya, İran ve Japonya'nın DSÖ'nün en kaygı duyduğu ülkeler olduğunu kaydetti.



ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Washington eyaleti sağlık yetkilileri, yeni tip koronavirüs kaynaklı 4 ölümün daha yaşandığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.



Yetkililer, 14'ü King County, 4'ü ise Snohomish County'de olmak üzere Washington eyaletinde 18 vakanın bulunduğunu söyledi.ABD genelinde ise şimdiye 87 vaka tespit edildi.İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişi etkilendi. Kovid-19 salgınına yakalanan 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.



İtalya'da 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.



ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden AB'Ddeki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.



Trump yaptığı açıklamada 'Beyaz Saray'da büyük ilaç şirketleri ile aşı ve tedavi konusundaki gelişmeler hakkında görüşeceğim. İlerleme katediliyor' ifadelerini kullandı.



Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde eğitime 1 hafta ara verildi. Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 9 Mart'a kadar eğitim-öğretim yapılmayacak, tüm okullar dezenfekte edilecek.



Azerbaycan, koronavirüsün önlenmesi amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapatmıştı. İran'da bulunan ve dönmek isteyen Azerbaycanlılar 4 Mart'ta uçakla ülkelerine tahliye edilecek.Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs tespit edilen 3 hasta bulunuyor.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı, Avrupa ülkelerinde giderek artıyor. AA muhabirleri, Avrupa'da en çok etkilenen İtalya başta olmak üzere diğer ülkelerde görülen koronavirüs vaka sayıları ve hastalıkla ilgili gelişmeleri derledi.



Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok vaka görülen ülkelerden Almanya'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 150'ye, Fransa'da ise 130'a yükseldi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs nedeniyle bu hafta ülkenin çeşitli kentlerine yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etti.Diğer yandan Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi.



Kovid-19 vaka sayısı İspanya'da 115'e yükselirken, İspanya'nın komşuları Portekiz ve Andorra'da da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi. Portekiz ve İspanya'daki vakaların çoğunlukla son dönemde İtalya'nın kuzeyine seyahat etmiş kişilerden kaynaklandığı belirtildi.İngiltere'deki vaka sayısı, İskoçya'dan bir kişinin eklenmesiyle 36 olurken, İsviçre'de bu sayı 28'e ulaştı.



İtalya'nın kuzey komşularından Avusturya'da da sağlık bakanlığı yetkilisi Brigitte Zarfi, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Avusturya Hava Yollarının da İtalya'ya uçuşlarının yüzde 40'ını iptal ettiği belirtildi.



Hollanda'da virüsten etkilenenlerin sayısı 18'e ulaşırken, Gorinchem kentindeki Beatrix Hastanesi, yatan bir hastada virüs tespit edilmesinin ardından dün itibarıyla kapatıldı. Rotterdam kentindeki Maasstad Hastanesi de önlem amaçlı yoğun bakıma yeni hasta almayı durdurdu.



Hırvatistan'da da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8'e çıktı.Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.Bu arada, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Biatlon Şampiyonası'nın da seyircisiz yapılacağı bildirildi.



Avrupa'da şu ana kadar 34 ölüm ve 1500'ü aşkın vaka sayısıyla koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da yetkililer, özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesinde, 65 yaş ve üzeri kişilere 2 ila 3 hafta boyunca dışarıya çıkmama çağrısında bulundu.



İtalya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin çoğunun 60 yaş ve üzerinde olması da dikkati çekti.Diğer yandan ülkenin daha çok kuzey bölgelerinde görülen Kovid-19'un, başkent Roma'ya da sıçradığı ve bir polis memuru ile ailesinde yapılan testlerin pozitif çıktığı basına yansıdı.Senegal'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildiSenegal'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi. Dakaractu'nun haberine göre, önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı.Fransız hasta karantinaya alınırken, aynı uçakta bulunan yolculara ulaşmaya çalışılıyor.



Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.



Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı basın açıklamasında, 16 gün önce İtalya'dan ülkeye dönen 2 Ürdün vatandaşının koronavirüse benzer semptomlar hissetmeye başlamaları üzerine sağlık merkezine başvurduklarını söyledi.Gerekli testlerin ardından vatandaşlardan birinde virüs tespit edildiğini ve karantina altına alındığını kaydeden Cabir, diğer kişinin ise durumunun iyi olduğunu, ancak inceleme altında tutulduğunu aktardı.



Bakan Cabir ayrıca, virüs tespit edilen Ürdünlünün evinin sterilize edilmesi, ailesi ve arkadaşlarından birinin test edilmesi için uzman bir ekibin gönderildiğini ifade etti.İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini 'yüksekten', 'çok yüksek'e çıkarmıştı.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 66 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle yaşamını yitirdiği İran'a uzmanlardan oluşan bir ekip gönderdiğini duyurdu.



DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, DSÖ uzman ekibinin yeni tip koronavirüs için İran'a destek vermek amacıyla başkent Tahran'a ulaştığı bildirildi.Sağlık uzmanlarından oluşan ekibin, İranlı sağlık makamlarıyla çalışacağı, bazı sağlık kuruluşları ve laboratuvarları ziyaret ederek İranlı yetkililere rehberlik edeceği kaydedildi.



Açıklamada, Afganistan, Kanada, Lübnan, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görülen Kovid-19 vakalarının İran ile bağlantılı olarak ortaya çıktığını belirtildi.



Teknik ekip üyelerini taşıyan uçakta, 15 binden fazla sağlık çalışanını desteklemek için tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman ile yaklaşık 100 bin kişiyi test etmek için yeterli laboratuvar kiti bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da bugün düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 523 yeni vaka tespit edildiğini söylemişti.Böylece ölenlerin sayısı 66'ya çıkarken, vaka sayısı 1501'e yükseldi.



Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının üçe yükseldiği belirtildi. Rus haber ajansı RİA'ya göre, şubatta İtalya'ya seyahat eden ve halihazırda Rusya'da yaşayan bir kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Virüse yakalanan kişinin Rus vatandaşı olduğu ve karantinaya alındığı, bu kişiyle İtalya'ya gidenlerin hastanede ve evlerinde gözetim altında tutulduğu belirtildi.Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ocak ayında Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde Çin vatandaşı iki kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.Golikova, Kovid-19 nedeniyle alınan tüm önlemlerin süresinin uzatıldığını belirterek Güney Kore ile karşılıklı uçuşlar ve İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kısıtlama kararları alındığını daha önce açıklamıştı.



Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, başkent Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, Lagos kentinde bir İtalyan vatandaşında virüs tespit edilmesinin ardından bu kişiyle temas eden 39 kişinin karantinaya alındığını belirtti.Ehanire, İtalyan vatandaşının da yaşadığı evinden çıkmadığını kaydetti.



Virüsle ilgili ülkede gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Ehanire, özellikle ülkenin üç büyük havaalanında sıkı kontrol yapıldığını söyledi.Nijerya'da 25 Şubat'ta İtalyan'ın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Kovid-19, Afrika kıtasında ilk kez Cezayir, Mısır ve daha sonra da Nijerya'da görülmüştü.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tipi koronavirüsle (Kovid-19) çok yönlü mücadele için 'Koronavirüs Müdahale Ekibi' kurulduğunu duyurdu. Brüksel'deki Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nde (ERCC) basın toplantısı düzenleyen Von der Leyen, AB'nin Kovid-19'un gündeme gelmesinin ardından konuyu yakından takip ettiğini ve bilgilendirmelerde bulunduğunu kaydetti.



Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) Avrupa'da koronavirüsün yayılmasıyla alarm düzeyini ortadan 'yükseğe' çıkardığını belirten Von der Leyen, Komisyonun çok yönlü mücadele için 'Koronavirüs Müdahale Ekibi' kurduğunu açıkladı.Von der Leyen, ekibin 'tıbbi, ulaştırma ve ekonomi' olmak üzere üç ana başlık altında hareket edeceğini bildirdi.



Ekip tıbbi alanda, bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme, iyileştirme gibi konulara odaklanırken, ulaştırma alanında seyahat önerileri ve Schengen bölgesi gibi konuları ele alacak. Ekonomi alanında ise ekip koronavirüsün işletmelere, ticaret ve endüstriye etkilerini değerlendirecek.Ekipte AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Ulaştırmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Adina Valean ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni görev alacak.



İran'da 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 66'ya, vaka sayısı ise 1501'e yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 523 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.Böylece ölenlerin sayısı 66'ya çıkarken, vaka sayısı 1501'e yükseldi.Reisi, şu ana kadar 7 bin 280 kişinin koronavirüs şüphesiyle hastanelere başvurduğunu ve 4 bin 312 kişiden test alındığını dile getirdi.



2 bin 945 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişiye idam cezası verildi. Global Times gazetesinin haberine göre, Yünnan eyaletine bağlı Honghı ve Yi Özerk İli'nde köyler arasına barikat kurularak Kovid-19'un yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar yapıldı.



Bu çalışmalar sırasında 6 Şubat'ta kapatılan bir yoldan arabasıyla izinsiz geçmeye çalışan Ma Cienguo adlı kişi, kendisini engellemeye çalışan yerel yetkililerden Li Guomin ve Cang Guicou'u bıçaklayarak öldürdü. Honghı ve Yi Özerk İli Orta Halk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ma, idam cezasına çarptırıldı. Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 125 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir Tunusluda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.Söz konusu Tunuslunun ülkeye girişi sırasında virüs taşıdığına ilişkin herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Mekki, cumartesi günü hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan tahlillerin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.



Son dakika haberine göre; Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan ihtiyati önlemler kapsamında İran'dan gelen bir kişinin Kovid-19 taşıdığının tespit edildiği belirtildi.Söz konusu kişinin Bahreyn üzerinden ülkeye geldiği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın söz konusu kişiden numune alması için özel bir sağlık ekibi gönderdiği ve tahlil sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.Açıklamada, hastanın şu anda hastanede tecrit altında tutulduğu aktarıldı.