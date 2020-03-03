Devlet Bahçeli: İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda konuştu.



Bahçeli'nin değerlendirmelelerinden öne çıkanlar şöyle:



'Üzerinde yaşadığımız topraklar bin yıldır vatandır... Nice şehadet, celalet, felaket ve hakimiyet örnekleriyle vatanın ve milletin bekası asırlarca korunmuştur... Bugün de korunacaktır. Mücadelede aziz şehitlerimiz kahramanlarımızdır. Vatan evlatlarının kolunu bükecek güç ve kudret yoktur.



İdlib'de 27 Şubat'ta yaşanan şehadetler milletimizi üzmüştür. Kim ne yaparsa yapsın Türk milletinde kan da bitmez ayağa kalkacak kahraman da eksilmez.



Çok sayıda askerimiz şehit düşmüştür. Yaralılara yardım etmek isteyen askerlerimiz de saldırı altında kalmışlardır. Bu alçak saldırının içinde Suriye vardır, İran vardır. Türk askerinin kanı bu husumet cephesi tarafından dökülmüştür... Türk milleti şehitlerimize minnettardır... Allah tektir, ordusu Türk oğlu Türktür.



Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır... Yiğit evlatlarımıza silah çeken kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur... Bu zor dönemi atlatacağız, eğilmez başımız yenilmez irademizle biz büyük Türk milletiyiz... Kurumuş ve kudurmuş Esad hayranları söyleyin, bu vatan bölünebilir mi?..



'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'



İdlib saldırısından hemen sonra Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Sorulacak hesabımız, alınacak intikamımız vardır. Rejim unsurları saklanacak delik arama derdindedir. Türkiye, İdlib'de savaş oyunlarının içinde değildir. Gaye vatan, sınır, toprak ve insan güvenliğidir... Bu gerçeği görmeyen üstelik çarpıtan iç ve dış odakların alayı birden aynı şer ekseninde toplanmışlardır. İdlib'den geri çekilirsek eninde sonunda Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Böyle olursa Suriye'deki kaos Anadolu'da demektir... Kim Hatay'a göz dikiyorsa o gözü oyar, kim el uzatıyorsa o eli kökünden keseriz...



Sayın Kılıçdaroğlu ve ipini ele vermiş siyasi çürükler, ne işiniz var Türkiye'de, ne arıyorsanız siyasette... Hem içimizdeki hem de çevremizdeki gelişmelere dikiz aynasından bakmayız, bakamayız. Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın diyemeyiz, o yılanı yuvasında boğazlarız.



'Rus uçakları da vardır'



Bugün İdlib'de Rusya ikili oynamakta, İran arkadan ateş etmektedir. Katil Esad affedilmez şekilde suç işlemiştir. 5 Mart'taki planlı görüşme çok mühimdir. Soçi'yi ihlal edenler açıktadır. Putin kimsenin aklına savaş fikri gelmemesi için elinden geleni yaptığını söylemiştir. Kahramanlarımız kasıtloı olarak hedef alındığı ortadadır. Ruslara bilgi verilmesine rağmen Moskova bunu inkar etmiştir. Rusya'nın operasyonda savaş uçaklarının bulunmadığın açıklamasına rağmen radar gerçekleri başka şeyi söylemektedir.



27 Şubat'ta, rejim uçaklarının arkasında Rus uçakları da vardır ve ölüm saçmışlardır. Neyi anlatıyorlar, kimi kandırıyorlar. Boğazlardan geçirilen savaş gemilerine verilen isimlerle neyin mesajı verilmektedir. Görmedik sanılmasın. Çalımızı kıranın çalımını bozarız, dalımzı kesenin damını yıkarız. Rusya'ya güvenilmez derken haksız mıyız. Sıcak denizlere inme planı tarihi bir hedeftir... Gizli ajandanın sayfaları birer birer aralanmıştır.



Bahçeli'nin sözlerinden dikkat çeken diğer noktalar şöyle:



- Esad'ın son kullanma tarihi dolduğunda ilk fişini Putin çekecektir.



- Emin olun biz gitmezsek bir gün onlar gelecektir...



- Hodri meydan, ayı gelirse gelsin, göreceği sadece ve sadece bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır.



İdlib önerileri



- Rusya zorba politikalarından vazgeçmeli, Astana ve Soçi'ye bağlı kalmalıdırı



Türkiye'nin 30-35 km'lik güvenli bölgesine destek verilmelidir.



27 Şubat nedeniyle özür ve tazminat gündeme gelmelidir.



Esad, gözlem noktalarının gerisine çekilmedlir.



M4 ve M5 karayolunun gvenliği müştereken sağlanmalıdır.



Sığınmacılarla ilgili her ülke destek vermeli, katkı sağlamalıdır.



'Ordu soluğu Şam'da almalı'



- Rusya ve İran'ın Suriye'deki varlığı gayri meşrudur. Aynı zamanda uluslararası hukuka tamamen aykırdıır. BM ve NATO havanda su dövmüştür. Uyarıyorum, Türkiye'nin şakası yoktur. Rusya ve Suriye, Türkiye'nin sabrını daha fazla zorlamamalıdır. Türk milleti hakkını, hukukunu, milli haysiyetini sonuçları ne olursa olsun savunacaktır... Siyaset, diplomasi başardı başardı aksi halde Türk ordusu soluğu Şam'da almalı, zalim ve canavar Esad'ın kafasına çuvalı geçirmeli; kanlı ve zalim rejime son darbeyi indirmelidir.