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Dayıdan yeğenine parça tesirli bomba tuzağı

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir kişi, kendisine 2 milyon TL borcu olduğunu iddia ettiği

3. Sayfa / 02 Mart 2020 Pazartesi 18:09
Dayıdan yeğenine parça tesirli bomba tuzağı
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Yeğeninden borcunu alamayınca aracına parça tesirli bomba yerleştirdi. Kayseri’de yakalanan dayı, bombayı patlatmak için değil yeğenini korkutmak için araca bomba koyduğunu belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Çivril ilçesine ticari işleri için geçtiğimiz günlerde gelen iş insanı Ali İ., kaldığı otelden çıkarak otomobiliyle yaklaşık 150 metre ilerlediği sırada araçtan ses geldiğini fark ederek yol kenarında durdu. Arabanın lastiğinin yanından bir kablo sarktığını ve bomba şüphesi üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı ilk incelemede bomba düzeneğini görünce, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanları Çivril ilçesine sevk edildi. Ekipler sinyal kesiciyle otomobilin yanına yaklaşarak bombayı etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede bombanın el yapımı olduğu belirlenen bomba, uzaktan kumandalı ve parça tesirli patlayıcı olduğunu tespit etti. Ali İ.’nin otomobiline, yaklaşık iki ay önce de İstanbul’da aynı bomba düzeneğinin kurulduğu öğrenildi.

Dayısı tarafından arabasına bomba yerleştirildi

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonrasında bombayı yerleştiren kişinin Ali İ.’nin dayısı Y.C. (72) olduğu tespit edildi. Y.C. bombayı otomobile yerleştirmesinin ardından kaçtığı Kayseri’de 29 Şubat Cumartesi günü yakalandı. Denizli’ye getirilen Y.C., suçunu itiraf etti. Y.C. bombayı patlamak amacıyla değil yeğeninden 2 milyon TL alacağı olduğundan dolayı Ali İ.’yi korkutmak amacıyla koyduğunu belirtti.

Y.C. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

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