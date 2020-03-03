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Çin'de korona virüsü vakaları düşüşte

Çin’de korona virüsü vakalarında düşüş kaydedildiği açıklandı.

Dünya / 03 Mart 2020 Salı 09:33
Çin'de korona virüsü vakaları düşüşte

Çin’de yeni korona virüsü vakaları, ilgili verilerin paylaşılmaya başlandığı 22 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeye indi. Ulusal Sağlık Komisyonu, pazartesi günü ülke genelinde 125 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Covid-19 salgınında Çin genelinde dün 31 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı da 2 bin 945’e yükseldi. Yeni vakaların 114’ünün, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğü aktarıldı. Komisyon, şu ana kadar taburcu edilen hastaların sayısının da 47 bin 204’e çıktığı bilgisini verdi.

Öte yandan, Güney Kore’de dün 600 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 bin 812’ye çıktı. Ülkede, söz konusu hastalık nedeniyle şu ana kadar 28 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca Covid-19 salgını, dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya’ya da sıçradı. Endonezya’da dün iki vaka tespit edildiği bildirildi.

Kaynak : İHA

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