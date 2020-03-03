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Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejim ve destekçilerinin bulunduğu hedeflerin vurulma anlarına ait görüntüleri paylaştı.

Güncel / 03 Mart 2020 Salı 15:08
Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler
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Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi.

Serakip, Khawari, Talhiyah, Mardikhvur ve Khan as Subul'daki rejim ve destekçilerinin bulunduğu hedeflerin vurulma anlarına ait görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Kaynak : İHA

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