Bahar Kalkanı Harekatı: İdlib'de rejime ait savaş uçağı düşürüldü

Suriye İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında 34 Türk askerinin şehit olması sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada ''Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür'' denildi.



HATAY ÜZERİNDEKİ UÇAKLAR FÜZE ATTI



Edinilen bilgilere göre, rejim uçağı, Serakib'in güneybatısında, Hatay üzerindeki Türk uçaklarından atılan füze ile vuruldu.



2 BİN 557 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada Bahar Kalkanı Harekatı'nın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:



'Bugüne kadar; rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir.''