USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Kuzey Kore yine füze denedi!

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Bakanlığı, Kuzey Kore'nin doğu kıyında tanımlamayan bir mermi ateşlediğini söyledi.

Dünya / 29 Mart 2020 Pazar 00:44
Kuzey Kore yine füze denedi!

Kuzey Kore yine füze denemelerine başladı. Yonhap haber ajasının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Bakanlığı, Kuzey Kore'nin doğu kıyında tanımlamayan bir mermi ateşlediğini söyledi. Güney Kore Ortak Genelkurmay Başkanı 'Kuzey Kore Japonya Denizi yönünde tanımlanamayan bir mermi ateşledi.' dedi.

Öte yandan Kuzey Kore bu ay 4 kez füze demesi yaptı. Kuzey Kore'nin yaptığı son füze denemesi 20 Mart'ta gerçekleşmişti. 


GenelkurmayFüze DenemesiKuzey KoreGenelkurmay BaşkanıMermi

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı