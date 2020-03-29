Kuzey Kore yine füze denedi!

Kuzey Kore yine füze denemelerine başladı. Yonhap haber ajasının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Bakanlığı, Kuzey Kore'nin doğu kıyında tanımlamayan bir mermi ateşlediğini söyledi. Güney Kore Ortak Genelkurmay Başkanı 'Kuzey Kore Japonya Denizi yönünde tanımlanamayan bir mermi ateşledi.' dedi.



Öte yandan Kuzey Kore bu ay 4 kez füze demesi yaptı. Kuzey Kore'nin yaptığı son füze denemesi 20 Mart'ta gerçekleşmişti.





