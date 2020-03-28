İsmail Saymaz yine iş başında!

Çalıştığı gazeteden yakın zamanda kovulan İsmail Saymaz, provakatif paylaşımlarına ve haberlerine sosyal medya üzerinden devam ediyor.



Saymaz son olarak İstanbul Havalimanı'nda çalışan bazı polis ve görevlilerin koronavirüs şüphesiyle izne çıkarıldığı ile ilgili bir yalan haberi paylaştı. Saymaz halkı provoke etmek için yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Havalimanında görevli polislerimizin bana verdiği bilgiye göre, burada çalışan, üç müdür ve iki komiserin de aralarında olduğu 21 polis, Koronavirüs şüphesiyle karantina için 14 gün izinle evlerine gönderildi. Havalimanında 2200 polis çalışıyor. Polislerimiz tedirgin' ifadelerini kullandı.



İşte Saymaz'ın o paylaşımı;











