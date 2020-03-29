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Fatih Altaylı rezil oldu!

Sosyal medyada bir haber sitesini eleştirmeye çalışan Altaylı, alay konusu oldu.

Televizyon / 29 Mart 2020 Pazar 00:03
Fatih Altaylı rezil oldu!

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkileyen Koronavirüs salgınında dün akşam Bilim Kurulu ile toplantısı ardından bilançoyu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları haberleştiren Sabah.com.tr eleştirmeye çalışan Fatih Altaylı büyük bir gafa imza attı.



Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, Twitter hesabı üzerinden Facebook tarafından 'Türkçe' olan metnin İngilizce'ye otomatik olarak çevrilmesi sırasında 'Koca' ifadesinin 'Husband' olarak çevrilmesiyle dalga geçti. Ancak Altaylı bu hatanın 'Sabah Editörleri' tarafından yapıldığını sanarak büyük bir skandala imza attı.

ÇEVİRİYİ SOSYAL MEDYA SİTESİ YAPTI

Oysa durum bambaşkaydı… Facebook otomatik çeviri şeklinde metni çevirmiş, altına da 'bu çeviriye değerlendir' anlamına gelen 'rate this translation' ifadesini eklemişti.

ALTAYLI REZİL OLDU

İngilizce'de 'Koca' kelimesinin 'eş' anlamına gelen 'Husband' olarak yazılmasıyla dalga geçerek Sabah'ı eleştirmeye çalışan Fatih Altaylı bu paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

Fatih Altaylı kısa süre sonra tweeti yayından kaldırarak komik hatasını unutturmaya çalıştı.



KoronavirüsFacebookFatih AltaylıİngilizceSağlık Bakanı

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