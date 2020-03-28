Virüs AB'yi çadırdattı!

Koronavirüse karşı ortak bir tavır takınmak yerine kendi derdine düşen Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında ayrılıkçı sesler yükselmeye başladı. AB'ye tepki gösteren İtalyan halkı AB'nin bayrağını yakarak tepki gösterdi.



İtalya'da can kaybı artıyor



İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi