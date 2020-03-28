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Virüs AB'yi çadırdattı!

Avrupa Birliği (AB) üyesi İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artarken, AB'nin kendilerini yalnız bıraktığını ifade eden İtalyan halkı AB bayrağı yakarak tepki gösterdi.

Dünya / 28 Mart 2020 Cumartesi 22:42
Virüs AB'yi çadırdattı!
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Koronavirüse karşı ortak bir tavır takınmak yerine kendi derdine düşen Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında ayrılıkçı sesler yükselmeye başladı. AB'ye tepki gösteren İtalyan halkı AB'nin bayrağını yakarak tepki gösterdi.

İtalya'da can kaybı artıyor

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Avrupa Birliğiİtalyan

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