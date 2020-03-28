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Türkiye'ye küfür eden öğrenciler gözaltına alındı

Bolu'da öğrenci yurdunda karantinada bulunan 3 kişinin, devlete küfür ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltı kararı çıktı.

Güncel / 28 Mart 2020 Cumartesi 18:14
Türkiye'ye küfür eden öğrenciler gözaltına alındı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki yurtta karantina altına alınan öğrencilerin sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığını, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verildiğini kaydetti.

HAKLARINDAKİ SUÇLAMA
Ukrayna'dan Türkiye'ye Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle dönüş yapmak isteyenler arasında bulunan üç vatandaşın alınan idari karar gereği Bolu'da bir öğrenci yurdunda karantina altına alındığını anımsatan Yaman, şunları kaydetti:

'Karantina esnasında sosyal medyada hakaret içerikli canlı yayın şeklindeki video paylaşımları tespit edilmiştir. Videoda hakarette bulunan şahsın şüpheli M.N.M. olduğu, yanındaki diğer şahısların şüpheliler M.K.K. ve M.Y. olduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında TCK'nın 301. maddesinde düzenlenen 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan derhal soruşturma başlatılarak karantina sonunda gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Özellikle bu dönemde koronavirüsle ilgili yasalara aykırı, manipülatif her türlü suç teşkil eden eylem, haber ve sosyal medya paylaşımları Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle takip edilmektedir.'

Sosyal medyada yayınlanan videoda, normalde tek kişi kalmaları gereken odada 3 kişinin bir araya geldiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ve küfürler etmelerinin yer aldığı belirtildi.




ÖZEL KIYAFETLERLE İÇERİ GİRİP GÖZALTINA ALDILAR
Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı karası sonrasında yurda gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, hızlı kitlerle Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan testleri negatif çıkan şüphelileri, giydikleri özel kıyafetlerle yurda girerek, gözaltına aldı.



POLİSE ALKIŞLAR
Şüpheliler yurttan çıkarıldığı esnada aynı yurtta kalan diğer vatandaşlar odalarının camlarına çıkarak polisi alkışladı ve şüphelilere tepkilerini dile getirdi.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi yurduna yerleştirilmişti.

Yurda, Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 174, Ukrayna'dan 101, Moldova'dan 40, Hong Kong'dan 2 ve Bulgaristan'dan 42 kişi getirilmişti.



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