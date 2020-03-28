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THY'den önemli iç hat seferi açıklaması

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır" dedi.

Güncel / 28 Mart 2020 Cumartesi 10:24
THY'den önemli iç hat seferi açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kovid-19 ile mücadele için alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, 'İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır.' ifadelerini kullandı.

Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.

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