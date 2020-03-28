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Tevfik Göksu koronavirüse mi yakalandı?

Esenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve sonucun pozitif çıktığı" haberinin asılsız olduğunu belirtti.

Güncel / 28 Mart 2020 Cumartesi 10:54
Tevfik Göksu koronavirüse mi yakalandı?

Esenler Belediyesi, "Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve sonucun pozitif çıktığı" haberinin asılsız olduğunu bildirdi.

Belediyeden açıklama
Belediyeden yapılan açıklamada, Göksu'nun aynı isimde olan akrabasının özel bir hastanede farklı bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.Açıklamada, "Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun koronavirüs testi yapıldığı ve sonucunun pozitif çıktığı haberi asılsızdır." bilgisine yer verildi.

KoronavirüsHastalıkEsenler BelediyesiTevfik Göksu

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