Survivor'da büyük kavga!

Survivor 2020'nin 29'uncu bölümünde takımlar için önemli olan yemek ve haftalık erzak ödülü oyunları oynandı. Yarışmacıların tüm hünerlerini sergileyerek ödülü kazanmaya çalışması izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, yarışmacılar arasında zaman zaman tartışmalar da meydana geldi. Özellikle Mert ile Barış arasındaki kavga geceye damgasını vuran gelişmeler arasında yer aldı.



Bu haftanın erzak ödülü Nohut,domates,patates,havuç ve yağ olarak açıklandı. İki takım yarışmacıları da haftalık erzak ödülünün sahibi olabilmek için parkurda tüm gücünü kullandı. Heyecanlı anlara sahne olan erzak oyununda Ünlüler takımı Gönüllüler takımını 10'a 7'lik skor ile yenmeyi başardı ve erzağın sahibi oldu.



Survivor'da haftanın önemli oyunu olan erzak oyunu sırasında bench'te büyük gerginlik yaşandı. Ünlüler takımından Mert ile Barış arasındaki tartışma takım arkadaşlarının araya girmesi sonrası sona erdi.









