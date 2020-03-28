Sokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktı!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken onlardan biri de Hindistan. Ülkede yasak yaban hayatını da olumlu etkiliyor.



1990'DAN BERİ GÖRÜLMEYEN HAYVAN ORTAYA ÇIKTI



Hindistan'da 1990 yılından beri görülmeyen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Misk kedisi ülkenin sokaklarında görüntülendi.





