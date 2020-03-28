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Sokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktı!

Nüfus ve ülke sınırlarının oranına bakıldığında dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da sokağa çıkma yasağından dolayı 1990 yılından beri görülmeyen Misk kedisi görüntülendi

İlginç / 28 Mart 2020 Cumartesi 20:52
Sokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktı!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken onlardan biri de Hindistan. Ülkede yasak yaban hayatını da olumlu etkiliyor.

1990'DAN BERİ GÖRÜLMEYEN HAYVAN ORTAYA ÇIKTI

Hindistan'da 1990 yılından beri görülmeyen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Misk kedisi ülkenin sokaklarında görüntülendi.


HindistanKoronavirüsSokağa Çıkma Yasağı

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