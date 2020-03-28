USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Rusya tüm sınırlarını kapatıyor!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşerek 27 binden fazla insanın ölümüne yol açana koronavirüs tüm dünyayı alarma geçirdi. Son olarak Rusya koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart'ta başlamak üzere ülkenin tüm sınırlarını kapatma kararı aldı

Dünya / 28 Mart 2020 Cumartesi 20:14
Rusya tüm sınırlarını kapatıyor!

Reuters'ın haberine göre, Rusya koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatacak. Putin, Moskova'da Kommunarka bölgesindeki koronavirüs vakalarının tedavi edildiği hastaneyi ziyaret etti.

Hızla yayılıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 597 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısını 597 bin 458 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 27 bin 370 kişi öldü ve 133 bin 373 kişi iyileşti.

KoronavirüsMoskovaİnternet SitesiRusya

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı