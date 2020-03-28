Rusya tüm sınırlarını kapatıyor!

Reuters'ın haberine göre, Rusya koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatacak. Putin, Moskova'da Kommunarka bölgesindeki koronavirüs vakalarının tedavi edildiği hastaneyi ziyaret etti.



Hızla yayılıyor



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 597 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısını 597 bin 458 olarak bildirdi.



Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 27 bin 370 kişi öldü ve 133 bin 373 kişi iyileşti.