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Rusya'dan 'koronavirüse karşı ilaç geliştirildi' iddiası!

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs tedavisi için daha önce sıtmaya karşı kullanılan bir ilacı baz alan yeni bir ilaç geliştirildiği belirtildi.

Dünya / 28 Mart 2020 Cumartesi 16:11
Rusya'dan 'koronavirüse karşı ilaç geliştirildi' iddiası!

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA),yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

KoronavirüsRusya

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