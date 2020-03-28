Koronavirüs salgını hızla yayılırken alınan tedbirlerde her geçen gün artıyor. Yetkililer ve uzmanlar insanlara evde kalın çağrısı yapmaya devam ediyor. Yurdum insanı her zaman olduğu gibi kıvrak zekasıyla tedbirlerin etrafından dolaşıyor.



Ülkemizin dört bir yanından ilginç görüntüler geliyor.



APARTMAN BOŞLUĞUNDA BULUŞTULAR



O görüntülerden birisi de bir apartmanda kaydedildi. Koronavirüs günlerinde bir araya gelemeyen komşular çözüm olarak apartman boşluğunda kapıların önünde buluştu. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.







