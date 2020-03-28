Koronavirüste tedirgin eden ölüm haberi geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki bir kız, Kovid-19'a bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.



Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hastalığının genellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişileri öldürdüğü düşünülse de gençlerde de ölümler görülmeye başlandı. Koronavirüs salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu üçüncü ülke olan Fransa'da, daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan 16 yaşındaki Julie isimli bir lise öğrencisi hayatını kaybetti. Julie, Kovid-19 hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi.



"Kimse bu virüs karşısında yenilmez değil"

Kız kardeşinin ani kaybından etkilenen ablası Manon, "Bu hastalığın sadece yaşlıları öldürdüğünü inanmaktan vazgeçmeliyiz. Kimse bu virüs karşısında yenilmez değil" ifadelerini kullandı.



"Hastaneye yetişemeden kızımı kaybettim"

Julie'nin annesi Sabine, kızının ilk başlarda hafif bir şekilde öksürdüğü ve şuruplarla onu tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi.



Acılı anne sonrasında yaşananları şöyle anlattı:



"Cumartesi günü kızımın nefes alıp vermekte zorlandığını fark ettik. Pazartesi günü de balgamlı öksürük başlayınca aile doktorumuza gittik. Pratisyen doktor daha kapsamlı testler için bizi hastaneye gönderdi. O akşamdan itibaren her şey çok hızlı bir şekilde gelişti. Kızım Paris'teki Necker çocuk hastanesine transfer edildi. Salı günü yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı, durumu da gittikçe kötüleşiyordu. Julie suni solunum cihaz desteğiyle nefes alıp veriyordu. Fakat perşembe akşama beni aradıklarında, hastaneye yetişemeden kızımı kaybettim."



Fransa'da bilanço ağırlaşıyor

Öte yandan, Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını son 24 saatte 299 artarak 1995'e yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısı ise 3 bin 809 artışla 32 bin 964'e ulaştı.