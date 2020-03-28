Koronavirüste son bilanço!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınıyla ilgili son rakamları paylaştı. Koca'nın açıkladığı rakamlara göre Koronavirüs salgınında son 24 saatte 1704 vaka daha tespit edildi, 16 kişi hayatını kaybetti.



Bugüne kadar toplam 55 bin 464 test yapıldı, 7 bin 402 kişide koronavirüs tespit edildi. Toplam vefat sayısı ise 108. Öte yandan, halen 445 hasta yoğun bakım şartlarında tedavi görüyor.



Bu süreç zarfında 70 hasta iyileşerek taburcu edildi.







