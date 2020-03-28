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Korona virüsünee karşı Ruslardan özel kür

Ölümcül salgın korona virüsüne karşı karaciğerleri güçlendirmek için Rus biyolog özel tarifini paylaştı.

Sağlık / 28 Mart 2020 Cumartesi 17:48
Korona virüsünee karşı Ruslardan özel kür

Korona virüs salgınıyla birlikte dünyada olağanüstü önlemler alınmaya devam ederken, virüsün en çok etkilediği akciğerleri daha güçlendirmek için dikkat çeken bir tarif paylaşıldı.

Rus biyolog sosyal medya hesabından paylaştığı tarifle korona virüsün en çok tahip ettiği akciğerlerin güçlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.Söz konusu tarif bal, limon ve zencefilden yapılan bir çay. 

Önce taze zencefili rendeleyip kaynamak üzere olan suya ekleyin. Bir taşım kaynattıktan sonra bal ve limon ekleyerek günde 3 kez tüketin.

Sosyal Medya

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