Korona virüsünde son durum

Ölümcül koronavirüs dünyada ve Türkiye'de can almaya hızla devam ediyor. Dünya çapında vaka sayısı 600 bine yaklaşırken ölü sayısı 27 bini geçti. İşte salgında bugün yaşanan gelişmeler...
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 28 bine yaklaştı.
Dünya genelinde 27 bin 370 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 597 bin 458'e çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 133 bin 373...
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün toplam 201 ülkeye yayıldığını açıkladı.
- Türkiye'de vaka sayısı 5 bin 698'e ölü sayısı ise 92'ye yükseldi.
İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 11 OLDU
- İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 73 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 35'e ulaştığı bildirildi.
AVRUPA'DA SON DURUM
- Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 43 bin 862 enfekte ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 351'e çıktı. Almanya´da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.
- İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 578'den 759'a çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 oldu.
- Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1995'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 809 artışla 32 bin 964'e ulaştığını söyledi.
ABD'DE VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ
- Enfekte sayısında dün sabah Çin ve İtalya'yı geride bırakan ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1701'e çıktı. Ülke genelinde ise toplam vaka sayısının 104 bin 256'yı bulduğu bildirildi.
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) koronavirüse bağlı ölü sayısı 5'e oldu. GKRY'de vaka sayısı ise 162...
- Japonya'da koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 240'a ulaştı.
- Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
- Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 235'e ulaştığı Ürdün'de ilk ölüm gerçekleşti.
- Kanada'da ölü sayısı 53'e vaka sayısı ise 4 bin 644'e yükseldi.
- Brezilya'da son 24 saatte 15 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, vaka sayısı 3 bin 417'ye ulaştı. Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde ise Kovid-19 vaka sayısı 11 bini geçti.
- Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.
- Burkina Faso'da Kovid-19 vaka sayısı 180'e ulaştı.