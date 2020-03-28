Korona virüsünde son durum

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 28 bine yaklaştı.



Dünya genelinde 27 bin 370 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 597 bin 458'e çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 133 bin 373...

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün toplam 201 ülkeye yayıldığını açıkladı.



- Türkiye'de vaka sayısı 5 bin 698'e ölü sayısı ise 92'ye yükseldi.



İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 11 OLDU



- İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 73 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 35'e ulaştığı bildirildi.



AVRUPA'DA SON DURUM



- Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 43 bin 862 enfekte ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 351'e çıktı. Almanya´da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.



- İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 578'den 759'a çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 oldu.



- Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1995'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 809 artışla 32 bin 964'e ulaştığını söyledi.



ABD'DE VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ



- Enfekte sayısında dün sabah Çin ve İtalya'yı geride bırakan ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1701'e çıktı. Ülke genelinde ise toplam vaka sayısının 104 bin 256'yı bulduğu bildirildi.



- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) koronavirüse bağlı ölü sayısı 5'e oldu. GKRY'de vaka sayısı ise 162...



- Japonya'da koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 240'a ulaştı.



- Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.



- Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 235'e ulaştığı Ürdün'de ilk ölüm gerçekleşti.



- Kanada'da ölü sayısı 53'e vaka sayısı ise 4 bin 644'e yükseldi.



- Brezilya'da son 24 saatte 15 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, vaka sayısı 3 bin 417'ye ulaştı. Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde ise Kovid-19 vaka sayısı 11 bini geçti.



- Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.



- Burkina Faso'da Kovid-19 vaka sayısı 180'e ulaştı.