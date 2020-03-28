İtalya'da 46 doktor koronadan öldü

Bu sabah itibariyle İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 134'e, vaka sayısının ise 66 bin 414'e çıktığı öğrenildi.



ülkede, koronavirüse karşı mücadelede ön planda yer alan sağlık çalışanları arasında da virüs hızla yayılmaya devam ederken, dün kaydedilen ölümlerle toplamda 46 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün ve vakanın Lombardiya Bölgesi'nde olduğu öğrenildi.