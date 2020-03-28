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İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi: Şehir dışına çıkışlar kısıtlandı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgınına tedbirlerine ilişkin detayları açıkladığı genelgeyi yayımladı. Genelgeye göre şehirlerarası seferler 17:00 itibarıyla valilik izniyle yapılacak.

Güncel / 28 Mart 2020 Cumartesi 09:52
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi: Şehir dışına çıkışlar kısıtlandı

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi: Şehir dışına çıkışlar kısıtlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede otobüs seferleri ve ulaşımda ilgili birçok değişikliği gidildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından genelgeye göre:

Yapılan açıklamada ''Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zaruriyeti oluşmuştur'' denildi.

OTOBÜS SEFERLERİNE ÖZEL İZİN
Cumhurbaşkanı talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.
Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır.

Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.

SEYAHAT İÇİN ÖZEL İZİN ALINACAK
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecektir.

Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.

Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.

OTOGAR ÇIKIŞLARINDA SAĞLIK KONTROLÜ

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.

İSIMLER LISTE HALINDE BILDIRILECEK

Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.

GIRIŞ-ÇIKIŞLARDA KONTROL YAPILACAK

Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.

MOLA YERLERİNE DENETLEME

Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.

PERSONELE SAĞLIK KONTROLÜ

Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.

SADECE OTOGARDA İNDİ BİNDİ OLACAK

Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.

ŞEHIR IÇI SERVISLER YASAKLANDI

Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır.

YOL KONTROL NOKTALARI KURULACAK

İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır.

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