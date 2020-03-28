GeziBilen sosyal medya hesabı dikkat çekiyor

Türkiye'deki corona virüs sürecine esprili bir dille yaklaşan GeziBilen isimli sosyal medya hesabı, karantina sürecinde evde vakit geçiren kişilerin hem yüzünü güldürüyor hem de teknolojinin imkanlarını kullanma noktasında kişisel gelişimin önemine vurgu yapıyor.



GeziBilen isimli sosyal medya hesabı karantina sürecinde evde olan insanlar için farklı tipte iki rota seçeneği oluşturdu.



Günü birlik keyif rotası isimli paylaşım evde tura çıkma mantığıyla yayınlandı ve takipçilerini önce gülümsetti sonra şaşırttı. Takipçi sayısı hızla artan hesap çok geçmeden ikinci paylaşımını yaptı. Bu sefer evde dijital rota paylaşımında ise bir gün boyunca evde teknoloji kullanarak evde yapılabilecek aktivitelere farklı bir bakış açısı getirdi.



GeziBilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilmeye devam ediyor. Yapılacak paylaşımlar da merak konusu...