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Fetöcüler virüsten bile medet umuyor!

FETÖ firarisi Emre Uslu, sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla çirkin Türkiye propagandasına devam ediyor.

Güncel / 28 Mart 2020 Cumartesi 19:36
Fetöcüler virüsten bile medet umuyor!

FETÖ'cüler Türkiye'yi ve iktidarı karalamak için en ufak fırsatı bile sonuna kadar kullanıyorlar. Hain örgütün bu planında kullandığı isimlerden birisi de FETÖ firarisi Emre Uslu.

Daha öncede sosyal medya üzerinden yaptığı çirkin iftiralarla gündeme gelen Firari FETÖ'cü, çirkin saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Dünyanın takdir ettiği Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine gölge düşürmek isteyen FETÖ sanığı, sosyal medyada 'Corona Dikdatörleri Yıkar Mı?', 'Corona RTE Rejimini yıkar mı?' başlıklı bir canlı yayınlara imza attı.






Sosyal MedyaKoronavirüsEmre UsluTürkiye

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