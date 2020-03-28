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Erdoğan talimat verdi 81 ilde toplanıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile tüm valiliklerde bugün saat 09.00’da önce İl İdare Kurulları, ardından Pandemi Kurulları toplanıyor.

Güncel / 28 Mart 2020 Cumartesi 09:48
Erdoğan talimat verdi 81 ilde toplanıyor

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile bugün saat 09.00 İtibariyle tüm illerde, corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, il idare kurulları ve Pandemi Kurulları'nın toplanacağı açıklandı. Açıklamada, il idare kurullarında, corona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşüleceği belirtildi.

Pandemi Kurulu toplantısında ise, başta 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanarak valilerce vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, Valilerce, illerin özel durumları göz önünde bulundurularak, İl Pandemi Kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacağı ve söz konusu toplantıların ilerleyen günlerde tekrarlanacağı bildirildi.

İçişleri BakanlığıCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan

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